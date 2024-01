Embajador argentino Jorge Faurie niega haber dicho que relaciones con Chile "son un desastre": "Son fantásticas"

El embajador argentino Jorge Faurie negó haber dicho que las relaciones con Chile "son un desastre". De esta manera, desmintió al portal mendocino MDZ, que este jueves publicó declaraciones del diplomático tras una reunión con el cónsul David Quiroga por problemas en el paso internacional de Cristo Redentor.

En declaraciones a radio Biobío, señaló que “eso es incorrecto, lo que dije claramente, y que ha extrapolado el medio de prensa que usted refleja, es que es un desastre como está funcionando la parte de presentación de documentos en el paso de Cristo Redentor, que fue el motivo de la reunión”.

“Lo que no funciona adecuadamente, lo que es el desastre, es cómo se trabaja en el paso de frontera de Cristo Redentor, no por falta de voluntad de los organismos, sino que hay alguna mecánica que no lo hace eficiente", añadió Faurie, ex canciller nombrado embajador en Chile por el Presidente Javier Milei.

También explicó que "una persona que viene con su auto particular para viajar a Santiago, o para entrar a Mendoza, turismo, actividades comerciales, puede llegar a tardar entre cuatro y ocho horas para pasar ese tramo de frontera, y si se trata de un camión con carga, en un escenario optimista, demora entre 14 y 16, o 24, 32 horas como se ha dado en varias ocasiones. Entonces es esto lo que tenemos que resolver”.

“A esto se refierieron mis declaraciones, que no tienen nada que ver con el estado de las relaciones bilaterales, que son fantásticas, somos dos pueblos que cada uno tiene su propio proyecto político, lo lleva adelante, funciona estupendamente bien y no tiene nada que ver con la vida de relación entre ambas naciones, que es con independencia de cómo son los gobiernos de uno y otros lado”, concluyó.

