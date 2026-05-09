Embajada iraní se burla de Trump por desclasificación de archivos sobre ovnis

Luego de que el presidente Donald Trump ordenara al Departamento de Defensa de Estados Unidos liberar información confidencial sobre objetos voladores no identificados (OVNI), la Embajada de Irán en Sudáfrica respondió a la medida con evidente ironía. La desclasificación de estos expedientes motivó una particular reacción por parte de la representación diplomática del país de Medio Oriente.

Utilizando sus redes sociales, la delegación iraní apuntó sus dardos directamente contra el mandatario norteamericano mediante una publicación de corte satírico. En dicho mensaje, catalogaron la determinación de Washington como una simple maniobra para "desviar la atención pública de la guerra contra Irán".

La burla incluyó un montaje fotográfico donde el jefe de Estado estadounidense aparece rodeado de extraterrestres. Esta respuesta surge justo después de que, durante este viernes, las autoridades norteamericanas hicieran públicos múltiples registros vinculados a este fenómeno, un tema que durante los últimos años ha captado un masivo interés tanto a nivel político como mediático dentro de Estados Unidos.

Para facilitar el acceso a esta información, el Departamento de Defensa habilitó el sitio web war.gov/UFO, plataforma en la cual la ciudadanía ya tiene a su disposición los primeros 162 documentos sobre estos avistamientos. De acuerdo a lo señalado por la cartera que lidera Pete Hegseth, se trata de una labor "sin precedentes e histórica". Asimismo, el organismo detalló que este proceso requirió el trabajo conjunto de "decenas de agencias" con el objetivo de revisar "decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado".

Con información de Aton Chile y Europa Press.

PURANOTICIA