Elecciones en Perú: Fujimori encamina su paso al balotaje mientras el segundo lugar se define voto a voto

Con más del 73% del escrutinio completado, las elecciones generales de Perú ya perfilan a su primera gran ganadora en esta fase inicial. Rozando el 17% de las preferencias, Keiko Fujimori, abanderada de Fuerza Popular (FP), se consolida en el primer lugar. Mientras tanto, el cupo restante para la ronda final de junio se mantiene en una reñida disputa entre Jorge Nieto y Rafael López Aliaga.

De confirmarse esta tendencia, será la tercera ocasión en que la líder política logre avanzar a un balotaje, considerando las cuatro oportunidades en las que ha postulado a la presidencia. Cabe recordar que en los comicios de 2016 y 2021, la hija del expresidente Alberto Fujimori se quedó a un exiguo margen de llegar al poder, escenarios tras los cuales denunció ser víctima de fraude.

Hasta ahora, la postulante acumula el 16,9% de los sufragios, lo que se traduce en 2,1 millones de papeletas. Estas fueron depositadas durante la jornada del domingo y, de forma excepcional, el lunes, luego de que más de 63.000 electores se vieran imposibilitados de sufragar en la fecha original debido a la falta de material electoral en sus respectivos colegios.

Dichas anomalías logísticas no solo han despertado las primeras sospechas sobre un eventual fraude electoral, sino que derivaron en acciones legales. El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), junto a otros tres funcionarios del organismo.

Aunque el paso de Fujimori a la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, se da por sentado, la identidad de su rival es una incógnita. La pelea por la segunda plaza se mantiene totalmente abierta, con apenas un poco más de 120.000 votos de diferencia entre Nieto y López Aliaga, todo esto en un contexto marcado por una abstención que alcanzó el 45%.

Según las cifras oficiales entregadas por la ONPE, López Aliaga, representante del partido conservador Renovación Popular, ostenta un 12,9% de los votos. Pisándole los talones se encuentra Nieto, del centrista Partido del Buen Gobierno, quien alcanza un 11,9% de los apoyos.

Además de la carrera presidencial, la jornada dominical convocó a más de 27 millones de peruanos para renovar a sus representantes en el Congreso, órgano que retoma su carácter bicameral. Entre una extensa lista que superó los 10.000 aspirantes, se debían elegir 130 escaños para la Cámara de Diputados, 60 para el Senado y otros cinco para el Parlamento Andino.

En la Cámara de Diputados, solamente seis colectividades lograron sobrepasar el umbral mínimo del 5%. La principal fuerza política en esta instancia se erige como Renovación Popular (de López Aliaga), seguida por el Partido del Buen Gobierno (de Nieto) y Fuerza Popular (que lidera Fujimori). El arco parlamentario lo completarán la formación de centroizquierda Ahora Nación, el conservador antifujimorista Partido Cívico Obras y el también conservador País para Todos.

Por su parte, en el Senado se repiten los mismos partidos con representación, nuevamente con Renovación Popular a la cabeza, a los que se suma la coalición Juntos por el Perú.

Durante los últimos años, el Poder Legislativo peruano ha destituido y proclamado a múltiples mandatarios a su voluntad. Esta dinámica ha generado una importante inestabilidad que ha impedido, entre otras cosas, hacer frente a una de sus mayores crisis de seguridad de los tiempos recientes, en paralelo a un creciente rechazo de la ciudadanía hacia las instituciones.

PURANOTICIA