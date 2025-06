El testimonio del sobreviviente de la tragedia aérea en India: "Se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló"

Las autoridades han recuperado ya más de 200 cuerpos de víctimas del siniestro, pero al menos uno de los pasajeros del avión logró salvarse, según confirmó la policía a la agencia de noticias india ANI.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", dijo Ramesh al diario Hindustan Times.