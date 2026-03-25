El Senado de EE.UU. blinda a Trump: fracasa intento demócrata por frenar ofensiva contra Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó una nueva moción presentada por los demócratas con el objetivo de frenar la ofensiva lanzada contra Irán en una votación que se ha saldado con 47 votos a favor y 53 en contra, por lo que presidente estadounidense, Donald Trump, seguirá haciendo uso de la fuerza militar en Medio Oriente sin contar con la aprobación del Congreso.

La medida, impulsada por el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut), buscaba bloquear precisamente esto. Rand Paul ha sido el único republicano en apoyar la medida, mientras que el demócrata John Fetterman, firme defensor de Israel, rompió la disciplina de partido y votó en contra, según informaciones del diario 'The Hill'.

El resultado es similar al de una votación celebrada hace menos de una semana, cuando los senadores se pronunciaron también sobre una medida parecida, la cual buscaba restringir ataques contra Irán, Venezuela o Cuba y que tampoco salió a delante.

"Es nuestra única oportunidad para debatir sobre la guerra, lo cual es trágico", ha señalado Murphy durante una rueda de prensa. "Debemos lograr que los republicanos se den cuenta. Esta guerra no se está volviendo más popular con el paso del tiempo", ha añadido.

Los demócratas han utilizado repetidamente resoluciones sobre el uso de los poderes del Estado para desatar guerras en un intento de impedir que Trump ataque otros países, pero los republicanos, en su mayoría, han respaldado al presidente, sin que se haya aprobado ninguna legislación al respecto.

Los demócratas han presentado al menos tres resoluciones diferentes que ordenan a la Administración retirar el uso de fuerzas estadounidenses a la hora de atacar a países como Irán, lo que ha obligado a los republicanos a debatir estos asuntos y votar al respecto.

Trump ha manifestado esta semana su deseo de poner fin a la guerra en Irán ante la enorme presión que suponen el aumento de los precios de la energía y las alarmas por una recesión económica mundial. Al mismo tiempo, todo apunta a que miles de soldados adicionales se dirigen a Medio Oriente, lo que apunta a que Trump podría estar sopesando la idea de una incursión terrestre para tomar la isla iraní de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo.

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