El principal acusado del caso Madeleine McCann queda en libertad en Alemania tras cumplir condena

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, el ciudadano alemán Christian Brueckner, ha sido liberado de una prisión en Alemania tras cumplir su condena por un delito no relacionado. Su abogado confirmó que, pese a su libertad, su cliente deberá llevar una tobillera electrónica y cumplir con estrictas condiciones.

A pesar de su salida de prisión, los fiscales alemanes y la Policía Metropolitana británica han reiterado que Brueckner, de 48 años, sigue siendo el principal sospechoso en la investigación de la desaparición de Madeleine. Hasta la fecha, el sujeto no ha sido acusado formalmente en el caso, pero las autoridades de Alemania, Portugal y Reino Unido continúan reconstruyendo los hechos de la noche del 3 de mayo de 2007.

Brueckner cumplió una pena de siete años por la violación de una mujer en Portugal en 2005. El rastro de la niña británica de tres años se perdió mientras estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. Se ha comprobado que el alemán estuvo en la zona cerca de la fecha de la desaparición, lo que lo vinculó a la investigación años más tarde.

Según su defensa, además de la tobillera, el acusado deberá presentarse regularmente a los servicios de libertad condicional y entregar su pasaporte. Adicionalmente, Brueckner deberá asistir a una cita judicial el 27 de octubre debido a un caso en el que se le acusa de insultar a un empleado de la prisión, del que apeló tras ser condenado a seis semanas.

