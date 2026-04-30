El precio del petróleo alcanza su máximo desde 2022 ante una posible nueva acción de EE.UU. en la guerra de Irán

Este drástico giro en el precio del petróleo se atribuyó, en parte, al vencimiento de una serie de acuerdos conocidos como contratos de futuros: convenios para comprar o vender un activo en una fecha determinada.

El contrato de futuros del Brent vigente para entregas en junio venció este jueves, lo cual contribuyó a su descenso, según señaló Naveen Das, analista senior de petróleo en Kpler.

Por su parte, el contrato de julio —que registra mayor actividad— cotizaba a la baja, situándose alrededor de los US$110 por barril .

ALGUNAS AEROLÍNEAS YA HAN COMENZADO A SUBIR SUS PRECIOS

El petróleo crudo es un componente clave de la gasolina y el diésel, y el repunte de los costos desde el inicio de la guerra en Irán ha provocado un alza en los precios de los combustibles en las gasolineras para los automovilistas.

Simon Williams, director de políticas del grupo automovilístico RAC, señaló que, si bien el precio de la gasolina en algunas gasolineras puede haber descendido, "nuestro análisis de los costos mayoristas revela que, para los minoristas, adquirir la gasolina resulta ahora más costoso que en cualquier otro momento desde que comenzó la guerra".

"No obstante, el diésel se encuentra actualmente muy por debajo de su precio mayorista máximo registrado desde el inicio del conflicto, por lo que debería experimentar nuevas bajadas".

El impacto potencial de la situación actual trasciende los precios de la gasolina y el diésel.

Distintos gobiernos han advertido que la población podría enfrentarse a un encarecimiento de la energía, los alimentos y los billetes de avión como consecuencia de la guerra.

Algunas aerolíneas ya han comenzado a subir sus tarifas o a reducir el número de vuelos.

Asimismo, los precios de los fertilizantes han empezado a aumentar, lo cual podría tener un efecto dominó sobre los precios de los alimentos.

"PARECE QUE LA ESCALADA BÉLICA VUELVE A ESTAR SOBRE LA MESA"

El informe de Axios citó fuentes anónimas que señalan que la propuesta ola de ataques probablemente incluiría objetivos de infraestructura.

Otro plan se centra en tomar el control de una parte del estrecho de Ormuz para poder reabrirlo a la navegación comercial, informó Axios, añadiendo que realizar dicha acción podría implicar el despliegue de tropas sobre el terreno.

Entre tanto, un comunicado atribuido al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirma que Teherán garantizará la seguridad del estrecho de Ormuz y pondrá fin a "los abusos del enemigo sobre esta vía fluvial".