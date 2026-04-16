El Pentágono asegura control total en el estrecho de Ormuz y lanza dura advertencia a Irán

Durante la jornada de este jueves, el Pentágono anunció el dominio absoluto del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En dicha zona, las fuerzas norteamericanas forzaron el retroceso de trece naves que transitaban por el área, sin registrarse hasta ahora la necesidad de interceptar físicamente ninguna embarcación. Paralelamente, desde Washington instaron a Teherán a concretar un pacto que les permita optar por un "futuro próspero".

En una conferencia de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue enfático respecto a la superioridad de sus fuerzas. "La Armada de Estados Unidos controla el tráfico que atraviesa el estrecho porque tenemos medios reales y capacidades reales, y estamos llevando a cabo este bloqueo con menos del 10% del poder naval de Estados Unidos. Las cifras son claras: estamos utilizando el 10% de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0% de su Marina", aseveró la autoridad.

La ratificación de este dominio sobre la ruta estratégica por parte del titular de Defensa surge a raíz del cerco ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Esta acción busca ejercer presión luego del fracaso de las negociaciones desarrolladas el pasado sábado en Islamabad, las cuales apuntaban a un cese a las hostilidades. Para justificar la medida, Hegseth argumentó: "El control es real y tenemos una larga trayectoria enfrentándonos a piratas y terroristas".

A su turno, Caine detalló que la vigilancia en el sector se mantiene activa y lanzó una severa advertencia a cualquier navío que intente vulnerar el bloqueo. Según el alto mando, una acción de ese tipo "provocaría que la Armada ejecutara tácticas previamente planificadas, diseñadas para llevar la fuerza hasta ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control".

Agregó además que "Esto incluye una serie de opciones de uso escalonado de la fuerza, que podrían incluir disparos de advertencia, entre otras medidas".

Pese a las advertencias, el jefe del Estado Mayor aclaró que las tropas norteamericanas no han debido recurrir a dichas acciones extremas. Esto se debe a que los 13 barcos que se aproximaron al perímetro custodiado por Washington optaron por la "decisión acertada" de "dar la vuelta".

Al respecto, Caine precisó: "Cualquier embarcación que no cumpla nuestras instrucciones será tratada en consecuencia. Hasta la mañada de este jueves, el Mando Central de Estados Unidos no ha tenido que abordar ningún buque".

Durante su intervención ante los medios, Hegseth reiteró constantemente sus exigencias hacia Irán para concretar un entendimiento con la Casa Blanca. El secretario advirtió que, de no sellarse un pacto con Washington, se extenderá el control sobre Ormuz y se golpearán infraestructuras civiles.

"Rezo para que elijáis un acuerdo, que está a vuestro alcance, por el bien de vuestro pueblo y del mundo. Mientras tanto, el Departamento de Guerra está listo y preparado", manifestó, insistiendo en que depende de Teherán la posibilidad de alcanzar un "futuro próspero".

Finalmente, el secretario de Defensa subrayó que las fuerzas armadas estadounidenses sostendrán el cerco marítimo "durante el tiempo que sea necesario". En un tono categórico, concluyó con una dura amenaza: "Si Irán elige mal, entonces habrá un bloqueo y caerán bombas sobre infraestructuras, energía y el sector energético al mismo tiempo".

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