"El olor a pólvora era fuerte": Testigos hablan de la presunta explosión que destruyó una estructura en Venezuela

Maduro dijo estar abierto a conversar "seriamente" con Estados Unidos sobre acuerdos petroleros, migratorios y de combate al tráfico de drogas.

Durante semanas, Trump había advertido que los ataques a objetivos terrestres en el país suramericano ocurrirían "pronto" y serían "más fáciles" que bombardear lanchas cargadas con droga en el Caribe.

Trump ordenó en agosto un despliegue sin precedentes de las fuerzas armadas y navales de Estados Unidos en el Mar Caribe para detener el envío de drogas a su país. Ese despliegue incluye miles de tropas, decenas de aviones caza y buques de guerra, entre ellos el portaaviones más grande y poderoso del mundo, el USS Gerald Ford.

Esas fuerzas han atacado a 35 lanchas y han matado a más de un centenar de sus tripulantes en las costas del norte de Venezuela y el Océano Pacífico, según el Departamento de Guerra liderado por Pete Hegseth.

Estados Unidos dijo haber eliminado 5 embarcaciones y matado a 8 tripulantes entre el 30 y el 31 de diciembre.

La presión militar de Estados Unidos contra Maduro, a quien el secretario de Estado Marco Rubio denomina como un gobernante "ilegítimo", también incluye sanciones individuales contra familiares y miembros del círculo cercano al poder político en Caracas, así como decomisos de petroleros que formarían parte de una flota fantasma con que Venezuela buscaría evadir sanciones económicas.

Sobrevuelo y despliegue militar en Poolosü

Aviones Sukhoi de la Fuerza Aérea venezolana sobrevolaron la Guajira al día siguiente de que ocurriera la presunta explosión, el viernes 19 de diciembre, dijeron a BBC Mundo testigos y pobladores de Poolosü. También hubo un despliegue terrestre de militares que recabaron evidencias, señalaron los mismos testigos.

Agentes de organismos de inteligencia y del Ejército venezolano se mantuvieron en el lugar costeño durante tres días, precisaron. El lugar presuntamente impactado está a unos pocos minutos de distancia de una sede de la Guardia Nacional Bolivariana ubicada en el poblado de Cojoro, y a pocos kilómetros de dos batallones del Ejército.

Desde entonces, los pescadores de la zona expresan temor de salir a sus faenas. Llevan alrededor de un mes pescando cerca de las orillas, pues describen como "tensa" la situación en alta mar. Dicen que temen nuevos ataques en las orillas.

Los testigos de la presunta explosión del 18 de diciembre en las costas de Poolosü dijeron haber querido que la prensa se enterara enseguida del hecho, pero el acceso a la zona es complejo no sólo por el estado del terreno, sino por el control armado que ejercen grupos irregulares y carteles del narcotráfico en ese lugar en la Alta Guajira.

Habitantes de ese poblado de la Guajira venezolana aseguraron que el lugar se había convertido "hace meses" en un puerto de embarque de narcóticos que operan bajo la vigilancia del Clan del Golfo y de organizaciones delincuenciales de México.

Estos grupos criminales vigilan "de cerca" que nadie tenga acceso libre al lugar, pues son visibles botes de mayor tamaño y con mejores motores que las embarcaciones tradicionales de pesca, posiblemente vinculados a actividades ilícitas.

Las autoridades venezolanas aseguraron a los residentes que el ataque del 18 de diciembre había sido realizado por ellos en su lucha por el narcotráfico, pero los lugareños dudan de esa versión.

Los pobladores de Poolosü afirmaron que militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado haciendo más preguntas que compartiendo certezas.