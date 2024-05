El hombre que rescató a más de 300 personas en las históricas inundaciones en el sur de Brasil sin saber nadar

“El agua alcanzó ocho, tal vez diez metros de profundidad”, calcula.

Aunque no sabía nadar dice que no tenía miedo , simplemente estaba concentrado.

"Tanto es así que no podría decir exactamente qué día es. Si preguntas en general, sólo notarás que la gente está concentrada. No saben qué día es. La misión realmente es ayudar a tu hermano ”, le dice a BBC News Brasil.

Rescate

"Hoy me desperté a las 4:30, me levanté, di de comer a los perros, limpié las perreras, freí huevo con pan y me fui", cuenta.

Brizola lleva una semana trabajando como voluntario en las tareas de rescate.

Reconstrucción

Las inundaciones que azotaron Rio Grande do Sul dejaron hasta el pasado jueves 9 de mayo 107 muertos y 327.000 personas sin hogar, y afectaron a 1,7 millones de personas en 431 municipios.

Y los pronósticos indican que todo el estado sufrirá más lluvias y fuertes vientos durante el fin de semana, según los servicios meteorológicos.

Brizola intenta no desanimarse y dice tener energía para más días de trabajo en el rescate.

"Una cosa que debemos llevar en nuestro corazón, quienquiera que esté ayudando, es no deprimirnos ante la tragedia", afirma. "Todo el mundo está muy, muy conmocionado".

Dice que, así como los voluntarios rescatan a los residentes, los que pueden también ayudan a los equipos de rescate: "Ofrecen agua (que escasea en el estado), comida, ayudan en lo que pueden".

"Quienes están recibiendo ayuda entienden que están ganando mucho en amor, y esta unión es la que nos mantendrá adelante. Si giramos esta energía hacia el otro lado, deprimiéndonos, entonces la factura se vuelve más cara".