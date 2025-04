El hombre que llora la pérdida de 170 seres queridos en el terremoto de Myanmar

Soe Nay Oo actualmente vive en la ciudad tailandesa de Mae Sot con su esposa e hija, tras escapar de Myanmar poco después del golpe de Estado de 2021.

Entre los muchos seres queridos que Soe Nay Oo perdió se encontraba una prima de su esposa. Su muerte, dijo, fue "lo más doloroso que he soportado" en sus 13 años como imán.

"Siempre me llamaba Nyi Lay ['hermanito' en birmano]... Cuando me casé con mi esposa, dijo "ahora somos familia" y siempre me trató como a su propio hermano pequeño", dijo Soe Nay Oo.