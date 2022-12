El "histórico" acuerdo con el que el mundo se compromete a convertir el 30% del planeta en área protegida para la diversidad

El acuerdo sigue a días de intensas discusiones.

Con los ecos aún recientes de la Cumbre del Clima, la COP 27, en Egipto, algunos países pidieron que se establezca un nuevo fondo para ayudar a preservar la biodiversidad , pero no hubo unanimidad al respecto.

La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, recibió aplausos cuando pidió ambición para proteger el planeta por el bien de todos. " La naturaleza no tiene límites ", dijo.

Distintos expertos han resaltado la importancia de este acuerdo , aunque no sin poner algunos "peros".

Georgina Chandler, asesora de política internacional de la Real Sociedad de Protección de las Aves (Royal Society for the Protection of Birds, en inglés) de Reino Unido, dijo que gracias al acuerdo alcanzado en Montreal tanto las personas como la naturaleza deberían estar en una mejor situación.