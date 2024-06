El empresario que salvó de la bancarrota a FedEx apostando todo lo que tenía en Las Vegas

Sin embargo, el aumento de los precios de petróleo por la guerra del Yom Kipur de 1973 elevó los costos de operación de la empresa y para mediados de 1974 perdía casi un millón de dólares mensuales, reportó la revista Entrepreneur.

La apuesta de la vida

Frock, quien fue el primer vicepresidente de operaciones de FedEx (1971-1982), no solo indagó sobre el origen del dinero, sino que dejó constancia de la inusual explicación que recibió en su libro Changing How the World Does Business: FedEx's Incredible Journey to Success - The Inside Story ("Cambiando cómo el mundo hace negocios: El increíble viaje hacia el éxito de FedEx, la historia interna").