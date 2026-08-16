Terremoto 6.1 remece a Vanuatu en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió durante la madrugada de este domingo a Vanuatu, país ubicado en el Pacífico Sur, en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

El movimiento telúrico se registró específicamente a las 3:20 horas local, con un epicentro aproximadamente 59 kilómetros al norte de Port-Olry, en la isla de Espíritu Santo.

La profundidad del terremoto fue de 155 kilómetros, lo que lo califica como un sismo profundo, lo que implica un menor efecto sobre la superficie.

A raíz de la emergencia, las autoridades y organismos especializados mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona, quienes ya descartaron una amenaza de tsunami asociada al movimiento.

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