Doce muertos y diez heridos deja volcamiento de autobús con turistas polacos en Hungría

Al menos doce personas murieron y otra decena resultaron heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús con matrícula de Polonia en Hungría, anunció el primer ministro del país, Péter Magyar.

"Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", informó en sus redes sociales.

El dirigente, que no entregó más detalles sobre el siniestro, señaló en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.

Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, confirmó en sus redes sociales que a bordo del autbús viajaban "turistas polacos". El también vice primer ministro indicó asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.

PURANOTICIA