El desafío de la U. de Harvard a Trump que hizo que el presidente de EE.UU. congelara más de US$2 mil millones en fondos

Los cambios radicales exigidos por la Casa Blanca habrían transformado las operaciones de Harvard y cedido gran parte del control de la universidad al gobierno.

En la carta que la Casa Blanca mandó a Harvard el pasado viernes, obtenida por el diario The New York Times, se afirmaba que la universidad no había cumplido con las "condiciones de derechos intelectuales y civiles" que justifican la inversión de fondos federales.