El brote de ébola en República Democrática del Congo supera los 6.300 casos y deja más de 3.000 fallecidos

El número de casos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya los 6.300 casos, mientras que la cifra de fallecidos se acerca a los 3.100, según han confirmado las autoridades sanitarias del país.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta la fecha se han confirmado 6.342 casos y 3.072 muertos, incluidos 92 nuevos contagios y 33 fallecidos durante las últimas 24 horas. La provincia de Ituri se mantiene como epicentro del brote, al concentrar el 81,4% de los casos totales.

Asimismo, el organismo ha informado de que 1.475 personas han recibido el alta tras recuperarse de la enfermedad, mientras que 770 permanecen hospitalizadas o en aislamiento. En este contexto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 48,4%, mientras que la tasa de seguimiento de los contactos alcanza el 85,5%.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020. Las proyecciones apuntan además a que podría llegar a superar el registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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