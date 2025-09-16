"El bombardeo ha sido demencial": Miles de palestinos huyen tras el inicio de la toma israelí de Ciudad de Gaza

Lina al-Maghrebi, de 32 años, madre de tres hijos y residente del barrio Sheikh Radwan de Ciudad de Gaza, le dijo a la BBC que se había resistido a salir de su casa a pesar del peligro hasta que recibió una llamada telefónica de un oficial israelí que le ordenaba evacuar de inmediato.

" Me vi obligada a vender mis joyas para cubrir los gastos del desplazamiento y una tienda de campaña", señala.

" Tardamos diez horas en llegar a Jan Yunis y pagamos 3.500 shekels (US$850) por el viaje. La fila de autos y camiones parecía interminable", añadió.

Como Al-Magrebi, muchos residentes describen interminables filas de coches y camiones y largas demoras, que han dejado a muchas familias varadas en la carretera en medio de los ataques aéreos .

Por su parte, Nivin al-Din, madre de cinco hijos, cuenta que huyó al sur después de que aviones de guerra israelíes lanzaran folletos de evacuación sobre su barrio , aunque su marido se negó a abandonar su casa.

" No pude llevarme mis muebles porque no podía permitirme un camión grande", explica.

"Dejarlo todo atrás fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida ".

De acuerdo al reporte del ejército israelí, la carretera costera de al-Rashid es la única ruta permitida para los civiles que desean huir.

UNA "POTENTE" OPERACIÓN MILITAR

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes el inicio de una "potente operación militar" terrestre contra "el último bastión importante de Hamás".

La milicia palestina, por su parte, dijo en un comunicado que la acción militar israelí "no es más que un nuevo capítulo en la guerra sistemática de genocidio y limpieza étnica contra nuestro pueblo".

El máximo responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, condenó el asalto israelí de la ciudad como "total y extremadamente inaceptable".

La ofensiva coincide con la publicación de un informe de una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio contra los palestinos en Gaza y llega solo horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmara el apoyo estadounidense a Israel durante una visita oficial a Jerusalén.

Según varios reportes locales, la ofensiva marca el inicio de las operaciones terrestres para ocupar Ciudad de Gaza.

El ministro israelí de defensa, Israel Katz, escribió en su cuenta de X: "Gaza está ardiendo". "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) golpean con un puño de hierro a la infraestructura terrorista", añadió el ministro.

Tanto Netanyahu como otros líderes políticos de Israel han señalado que la Ciudad de Gaza es el centro de operaciones del grupo radical islamista Hamás.

La operación terrestre fue precedida por un fuerte bombardeo en la zona central de la Franja de Gaza, a donde se dirigía la mayoría de las personas que estaban huyendo de la ciudad, en la que se estima que viven aún 500.000 personas.

Según periodistas locales en Gaza, en los últimos dos días se registraron bombardeos y ataques con artillería pesada en Ciudad de Gaza.

También hay reportes de decenas de viviendas destruidas y personas atrapadas bajo los escombros.

El ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, asegura que 59 personas han muerto y al menos 386 han resultado heridas en las últimas horas. Tres de los muertos lo habrían sido por desnutrición, entre ellos un niño.