Ejército israelí reconoce bombardeo a principal hospital del sur de la Franja de Gaza y anuncia investigación

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido la autoría de un ataque sobre la zona del hospital Nasser, situado en Jan Yunis, considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, y han prometido investigar los hechos en que murieron al menos 20 personas, incluidos cuatro periodistas.

En ese sentido, el Ejército ha afirmado que "de ninguna manera" ataca a periodistas de forma deliberada. La ONU estima que unos 250 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva, que ha supuesto además el cierre total de la Franja para la prensa extranjera.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha informado que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del hospital. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Decenas de personas han resultado heridas, según el Ministerio, que ha incluido entre las víctimas a trabajadores médicos y periodistas. En concreto, habrían fallecido al menos cuatro periodistas vinculados a medios internacionales como las agencias Reuters y AP o la cadena Al Yazira.

El Gobierno gazatí ha instado a la comunidad internacional a contribuir a que haya medidas "inmediatas y urgentes" para garantizar la atención sanitaria en la Franja de Gaza y la asistencia humanitaria. En este sentido, ha advertido de que el "silencio" y "la falta de medidas reales" para detener los abusos israelíes equivale a una "colaboración".

Más de 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.

PURANOTICIA