Ejército de Estados Unidos da muerte a otras tres personas sindicadas como "narcoterroristas" en aguas del Caribe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó la muerte de tres personas a bordo de una embarcación atacada por el Ejército de su país, mientras navegaba en aguas del Caribe, en el marco de operaciones contra el "narcoterrorismo" que han dejado hasta el momento más de 60 muertos.

"Bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", indicó el funcionario de Gobierno.

Como viene siendo habitual, el jefe del Pentágono defendió el ataque afirmando que se registró "en aguas internacionales" y que el objetivo "traficaba con narcóticos".

"Los ataques navales contra los narcoterroristas continuarán hasta que cesen sus actividades de envenenamiento del pueblo estadounidense. (...) A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir con vida, dejen de traficar con drogas. Si siguen traficando con drogas mortales, los mataremos", dijo.

RECHAZO DEL SENADO

Horas antes, la Cámara Alta estadounidense rechazó una resolución que habría impedido a la Administración Trump efectuar ataques "dentro o contra" Venezuela, país al que Washington dirige una campaña para detener el flujo de drogas y acorralar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el Gobierno estadounidense considera ilegítimo y que debería abandonar el poder.

La iniciativa fue tumbada al recibir los apoyos de 49 senadores --el conjunto de 47 demócratas además de los republicanos Lisa Murkowski (por Alaska) y Rand Paul (por Kentucky)-- frente a 51 votos en contra.

El texto presentado el mes pasado por el senador demócrata Tim Kaine (por Virginia), "ordena al presidente que ponga fin al uso de las Fuerzas Armadas en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".

Trump autorizó a mediados de octubre a la agencia de Inteligencia estadounidense (CIA) a efectuar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque hace unos días desmintió que el Ejército esté ultimando planes para atacar objetivos militares en el país caribeño.

