EE. UU. suspende los servicios consulares en Brasil por ''motivos de seguridad'' a dos días de las elecciones presidenciales

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la suspensión de los servicios consulares en su Embajada y consulados en Brasil por "motivos de seguridad", sin especificar las razones que motivaron la medida, según informó la representación diplomática estadounidense en el país sudamericano. La suspensión comenzó este viernes 2 de octubre y no se ha informado cuándo se retomará la atención.

"Los servicios consulares en la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en Brasil se suspenderán a partir del viernes 2 de octubre debido a preocupaciones de seguridad", ha señalado en su comunicado.

Así, ha recalcado que "los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia durante este periodo no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos". La representación estadounidense indicó que quienes necesiten ayuda urgente deberán recurrir a los canales de atención consular correspondientes.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha asegurado en declaraciones concedidas a Europa Press que el país norteamericano "trabaja de cerca con los homólogos brasileños para abordar estas preocupaciones de seguridad", igualmente sin ofrecer mayores detalles. La información disponible tampoco establece un vínculo directo entre la medida y las elecciones del domingo.

En este sentido, ha destacado que la Administración de Donald Trump "no tiene mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses", antes de reseñar que las Embajadas y Consulados "emiten de forma proactiva" alertas y avisos para "notificar a los ciudadanos estadounidenses de amenazas, acontecimientos y cambios a nivel local".

La decisión de Estados Unidos se produce apenas dos días antes de la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil, previstas para este domingo 4 de octubre, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan a los comicios como los principales contendores de la elección. Los últimos sondeos muestran una disputa estrecha entre ambos, con diferencias que varían según el instituto y que, en algunos casos, se encuentran dentro del margen de error. Según Datafolha, Lula registra un 45% de los votos válidos en primera vuelta frente al 40% de Flávio Bolsonaro.

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