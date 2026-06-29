EEUU eleva a más de US$ 300 millones de dólares su ayuda a Venezuela tras doble terremoto

El Gobierno de Estados Unidos ha elevado este lunes a más de 300 millones de dólares su ayuda de emergencia destinada a hacer frente a los efectos del doble terremoto registrado la semana pasada en Venezuela, tragedia que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos.

"Teniendo en cuenta las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha aumentado su compromiso financiero con esta respuesta para salvar vidas a más de 300 millones de dólares", ha anunciado en un comunicado el Departamento de Estado.

De este modo, la cartera de Marco Rubio ha decidido doblar la ayuda destinada a Venezuela, después de que el Gobierno anunciara el jueves una ayuda valorada en 150 millones de dólares para dar respuesta a los estragos del doble terremoto de 7,5 y 7,2 grados.

El Departamento ha indicado que 50 millones de dólares del monto adicional irán dirigidos a "financiar operaciones críticas de organizaciones asociadas", de modo que estas recibirán en conjunto 200 millones de dólares, la mitad de ellos para financiación "bilateral", y la otra mitad para el "fondo común para Venezuela" de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

"Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, alojamiento, protección y apoyo logístico", ha destacado el Departamento, tras asegurar que "se compromete a mantener esta respuesta y a garantizar que el pueblo venezolano reciba todo el apoyo estadounidense necesario para recuperarse de esta tragedia".

Las autoridades estadounidenses han desplegado en Venezuela cuatro equipos "de búsqueda y rescate urbano", integrados por más de 300 rescatistas y 23 perros. Todos ellos, ha recalcado la cartera, están "altamente capacitados" y "trabajan sin descanso para localizar supervivientes, brindar atención médica de emergencia y realizar evaluaciones estructurales en las zonas más afectadas" por el doble sismo.

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