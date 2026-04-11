EEUU confirma envío de dos destructores a iniciar desminado del estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han confirmado este sábado que han movilizado a dos destructores que han "empezado a generar las condiciones" para el desminado del estrecho de Ormuz.

"Dos destructores con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos han realizado operaciones y empezado a generar las condiciones para el desminado", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) en un comunicado.

En concreto ha mencionado al 'USS Frank E. Peterson' (DDG 121) y al 'USS Michael Murphy' (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz hacia el "golfo Arábico", Pérsico, "dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní".

El comandante del Centcom, Brad Cooper, ha explicado que "hoy hemos iniciado el proceso para instaurar un nuevo paso y vamos a compartir pronto esta vía segura con la industria marítima para para fomentar el libre paso del comercio".

El Centcom recuerda que el estrecho de Ormuz es un "paso marítimo internacional" y un "corredor comercial esencial" para la prosperidad regional y global. "Fuerzas (militares) estadounidense adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a la limpieza en los próximos días", ha señalado.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este mismo sábado que la Armada iba a comenzar una misión de desminado en el estrecho de Ormuz, en medio de las cruciales conversaciones de paz que han comenzado ya en Islamabad, la capital de Pakistán, entre las delegaciones de alto nivel de Washington y Teherán.

Sin embargo, inmediatamente el Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército del país ha obligado a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz.

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