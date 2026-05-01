EE.UU. sella pacto con gigantes tecnológicos para uso militar de IA

Este viernes, se dio a conocer una alianza estratégica impulsada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos junto a firmas tecnológicas de la talla de SpaceX, Amazon, OpenAI, Google y Nvidia. El objetivo central de este pacto es fortalecer la implementación de la inteligencia artificial (IA) dentro de "redes clasificadas" que cuentan con los más altos estándares de seguridad, enmarcado en un plan que busca darle prioridad a esta tecnología durante las operaciones militares.

Microsoft y Reflection también estamparon su firma en este convenio, el cual tiene como propósito "acelerar la transformación hacia el establecimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como una fuerza de combate donde la IA es lo primero". Dicha integración se llevará a cabo en infraestructuras con Niveles de Impacto 6 y 7, correspondientes a plataformas de seguridad nacional encargadas de procesar "información crítica para misiones de alta sensibilidad".

Desde la repartición gubernamental agregaron que "El acceso a un conjunto diverso de capacidades de IA proporcionará a los militares las herramientas necesarias para actuar con confianza y proteger a la nación ante cualquier amenaza". Asimismo, la cartera liderada por Pete Hegseth y los "socios estratégicos" involucrados en el trato manifestaron su profunda convicción de "que el liderazgo estadounidense en IA es indispensable para la seguridad nacional".

Durante el presente año, la integración de estas tecnologías en sistemas de defensa generó diversos roces entre el Pentágono y algunas empresas del sector. Un ejemplo de ello ocurrió en marzo, cuando la Administración Trump señaló a la firma Anthropic por establecer condiciones "inaceptables", luego de que la cúpula directiva de la empresa rechazara autorizar el despliegue de sus desarrollos para propósitos bélicos específicos.

Pese a estos obstáculos, el proyecto impulsado por Hegseth no se ha detenido. De acuerdo con las cifras entregadas por el Pentágono, GenAI.mil, la plataforma oficial de inteligencia artificial perteneciente al Departamento de Guerra, cuenta en la actualidad con 1,3 millones de empleados que ya la están utilizando.

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