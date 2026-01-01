EE.UU. reporta nuevas muertes en ofensiva contra embarcaciones ligadas al narcotráfico

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó la muerte de cinco personas tras ataques ejecutados contra dos embarcaciones que supuestamente transportaban droga, en el marco de la ofensiva que Washington mantiene contra el narcotráfico marítimo. No obstante, no se precisó si las operaciones ocurrieron en el mar Caribe o en el océano Pacífico.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses indicó que la inteligencia militar determinó que las embarcaciones circulaban por rutas conocidas del narcotráfico. “Un total de cinco narco-terroristas han muerto durante estas acciones, tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, señaló el organismo.

El mensaje fue acompañado por un video oficial, en el que se observa el momento exacto del impacto contra ambas naves, las cuales eran de pequeño tamaño. Según el comunicado, la orden del ataque fue impartida directamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como parte de la estrategia de interdicción marítima.

Las autoridades estadounidenses no entregaron detalles sobre la ubicación exacta ni el horario específico de los ataques, limitándose a señalar que las operaciones se llevaron a cabo pocas horas antes del término del año 2025, en una acción que marcó el cierre del año con nuevos bombardeos.

Con estas cinco muertes, la campaña de ataques en el mar Caribe y el Pacífico oriental alcanza un total de 112 víctimas fatales, de acuerdo con cifras oficiales de Washington. La ofensiva, iniciada en septiembre, ha incluido más de 30 bombardeos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, intensificando la presencia militar estadounidense en ambas zonas marítimas.

