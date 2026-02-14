EE.UU. reporta al menos tres muertos tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos informó un nuevo ataque armado contra una embarcación en el mar Caribe, presuntamente utilizada para el tráfico de drogas, el cual dejó al menos tres personas fallecidas, según el balance preliminar entregado por las autoridades militares estadounidenses.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo señaló que la inteligencia militar confirmó que la lancha navegaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba activamente en estas operaciones ilícitas. “Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”, indicó el Mando Sur.

El ataque fue descrito por los militares como “cinético” y “letal”, términos utilizados para referirse a operaciones con uso directo de fuerza armada. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de sobrevivientes entre los ocupantes de la embarcación, la cual estaría vinculada a organizaciones catalogadas por Washington como terroristas.

Este nuevo operativo se enmarca en la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva impulsada por Estados Unidos desde septiembre del año pasado, con el objetivo de interrumpir las rutas marítimas del narcotráfico en el Caribe. De acuerdo con cifras oficiales, la campaña ha dejado más de un centenar de personas fallecidas.

No obstante, la operación ha sido objeto de fuertes cuestionamientos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que este tipo de acciones podría vulnerar los Derechos Humanos, llamando a mayor transparencia y apego al derecho internacional, en medio del creciente debate sobre el uso de la fuerza militar en la lucha contra el narcotráfico.

