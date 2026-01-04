EE.UU. reitera disposición a colaborar con lo que queda del régimen venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este domingo la disposición del Gobierno de Donald Trump de colaborar con el resto de los integrantes del régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro, en un escenario que Washington considera clave para avanzar hacia una transición política.

En entrevista con el programa Meet the Press, de la cadena NBC, Rubio valoró positivamente a la líder opositora María Corina Machado, pero puso en duda la viabilidad de un cambio inmediato encabezado por la oposición, señalando que gran parte de sus dirigentes ya no se encuentran en Venezuela, lo que dificulta una acción política a corto plazo.

“Estamos lidiando con la realidad inmediata”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, subrayando que existen asuntos urgentes que deben resolverse en el corto plazo, más allá de los escenarios políticos de mediano o largo alcance que pueda ofrecer la oposición venezolana.

Rubio confirmó además que Estados Unidos ya trabaja en un proceso de transición, con momentos clave previstos para las próximas dos o tres semanas, y manifestó su expectativa de que, con Maduro fuera de la ecuación, mejoren las relaciones con el poder que actualmente ejerce control en Venezuela.

Actualmente, el Gobierno venezolano se sostiene sobre tres figuras centrales: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, encargada de asumir la Presidencia temporal por mandato del Tribunal Supremo, y los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Diosdado Cabello (Interior). Rubio expresó su esperanza de que el aparato militar y policial elija un rumbo distinto al del régimen de Maduro, lo que —según afirmó— podría conducir a una transición integral en el país.

