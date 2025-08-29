EE.UU. rechaza otorgar visas a diplomáticos palestinos previo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El Gobierno de Estados Unidos anunció que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de cara a la próxima Asamblea General de la ONU, que comenzará en septiembre, pero matizó que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas.

Francia, Reino Unido, Canadá o Australia entre otros tenían previsto, en este foro, anunciar su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz y declarar una "capitulación" frente a Hamás.

Como ya hiciera a finales del mes pasado al anunciar sanciones contra altos cargos de ambas organizaciones, el Departamento de Estado esgrimió que la revocación está dada por el "incumplimiento de sus compromisos" y por "socavar las perspectivas de paz" dentro del conflicto abierto en la Franja de Gaza entre Israel y las milicias palestinas.

Estados Unidos insiste en que deben "repudiar sistemáticamente el terrorismo" y poner fin "a la incitación al terrorismo en la educación, tal como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP".

Por su parte, la Autoridad Palestina también debe poner fin a sus intentos de eludir las negociaciones "mediante campañas de guerra jurídica internacional, incluyendo apelaciones al Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, así como sus esfuerzos para lograr el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino".

"Ambas medidas", entiende Estados Unidos, "contribuyeron materialmente a la negativa de Hamás a liberar a sus rehenes y al fracaso de las conversaciones de alto el fuego en Gaza", en una versión que contradice la postura del movimiento islamista palestino, que siempre ha señalado a Israel como responsable de abandonar las conversaciones.

Con todo, el Departamento de Estado confirma que la Misión de la Autoridad Palestina ante la ONU recibirá "una exención" y se mantiene "abierto a una reanudación de la colaboración" siempre que ambas organizaciones adopten "medidas concretas para retomar una senda constructiva de compromiso y coexistencia pacífica con el Estado de Israel".

(Imagen: Manuel Elias/UN/DPA/Picture Alliance)

PURANOTICIA