EE.UU. pierde impulso laboral: se destruyen 92 mil empleos en febrero y el desempleo sube a 4,4%

La economía estadounidense destruyó 92.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de febrero, en contraste con los 126.000 empleos creados en enero, mientras que la tasa de paro subió al 4,4%, según ha publicado este viernes el Departamento de Trabajo.

El ministerio ha revisado a la baja la lectura de diciembre en 65.000 empleos, desde +48.000 a -17.000, y la de enero en 4.000, desde +130.000 hasta +126.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 69.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en febrero en el 4,4%, una décima más que en enero. Además, fue dos décimas superior en comparativa interanual.

El número de desempleados alcanzó en el segundo mes del año los 7,571 millones frente a los 7,368 millones de enero, incluyendo 1,899 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 25,1% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos se hundió en 477.000 personas desde enero, hasta los 4,396 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62%, una décima menos.

