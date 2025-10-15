EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, puso sobre la mesa la posibilidad de prorrogar la tregua arancelaria con China a cambio de que Pekín retire sus planes de endurecimiento de los controles a la exportación de tierras raras.

"¿Es posible que podamos acordar una extensión a cambio? Quizás, pero todo eso se negociará en las próximas semanas", aseguró durante una rueda de prensa.

Sin embargo, el responsable de las cuentas públicas norteamericanas indicó que una "respuesta completa y conjunta" de EE.UU. y varios de sus socios en caso de que China prosiga con dichos controles. En este sentido, mencionó Australia, Canadá, la Unión Europea o India.

Washington y Pekín llevan enzarzados desde principios de año en una disputa comercial que se ha saldado con varios aplazamientos para la imposición mutua de aranceles de más del 100% a las importaciones de ambas superpotencias.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con una subida del 100% de los aranceles a China a partir del 1 de noviembre a cuenta del contencioso de las tierras raras.

(Imagen: Jacquelyn Martin / Associated Press)

