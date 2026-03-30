EE.UU. oficializa el retorno de su embajada en Venezuela tras años de ruptura diplomática

Este lunes se concretó el retorno oficial de las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, poniendo fin a un quiebre diplomático que se extendió por siete años.

La reactivación de la sede ocurre pocos días después de que el pabellón estadounidense volviera a izarse en la capital venezolana, simbolizando el nuevo rumbo de los nexos bilaterales tras el arresto del expresidente Nicolás Maduro.

La misión diplomática estará encabezada por Laura Dogu, designada por el Presidente Donald Trump como encargada de negocios. Según un memorándum del Departamento de Estado al que tuvo acceso Bloomberg, la funcionaria tiene la instrucción de habilitar el edificio "lo antes posible" para restablecer tanto el cuerpo diplomático como la atención consular. Este acercamiento busca "reforzar la capacidad para colaborar directamente con el Gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado", detalla el documento oficial.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó a la citada agencia que la reapertura es una pieza clave en la estrategia de la Casa Blanca, la cual contempla un plan de tres fases enfocado en la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política del país sudamericano. Este proceso ha sido impulsado por las recientes visitas de autoridades norteamericanas al Palacio de Miraflores.

La nueva dinámica política se consolidó tras la detención de Maduro en enero de este año, quien permanece recluido en una prisión de Nueva York enfrentando un proceso por narcotráfico. Desde entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha impulsado medidas que cuentan con el visto bueno de Trump, quien ha supeditado su propio éxito político a la resolución de la crisis venezolana. Como gesto de reciprocidad, Washington levantó parcialmente las sanciones para facilitar el despliegue de las misiones diplomáticas, mientras que Rodríguez envió una delegación a la capital estadounidense la semana pasada.

En el ámbito interno, Rodríguez ha ejecutado reformas estructurales bajo la supervisión de Washington, incluyendo la apertura de la industria petrolera al financiamiento internacional y la concesión de una amnistía. Asimismo, realizó una profunda reestructuración del aparato estatal y militar, destacando la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa tras diez años de gestión, una maniobra interpretada como un paso para neutralizar resistencias internas mientras se cumplen las condiciones de la administración Trump.

(Imagen: Fernando Llano / Associated Press)

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