“EE.UU. no tiene lugar aquí, salvo en el fondo del mar”: Irán reaparece con firme respaldo a su plan nuclear

Durante la jornada de este jueves, el programa balístico y nuclear de Teherán recibió un férreo respaldo por parte del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei. En su intervención, la autoridad garantizó que el porvenir del golfo Pérsico se vislumbra "sin presencia de Estados Unidos", argumentando que la nación norteamericana "no tiene cabida en la zona, salvo si es en el fondo del mar".

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Golfo Pérsico, el clérigo utilizó su cuenta en redes sociales para difundir un mensaje donde expresó: "Con ayuda de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será uno sin presencia de Estados Unidos y en servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus pueblos".

Siguiendo esa misma línea argumentativa, el líder religioso recalcó que "los extranjeros que cometen actos malignos desde miles de kilómetros de distancia no tienen lugar en esta zona, salvo si es en el fondo del mar". Junto a ello, reiteró su convicción de que una vez que finalicen las hostilidades en Medio Oriente, "se iniciará un nuevo orden para la región y el mundo".

Respecto a la postura de la ciudadanía, enfatizó que el pueblo iraní "considera todas las capacidades de Irán, basadas en la identidad, la espiritualidad, el bienestar humano, la ciencia, la industria y la tecnología, desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles, como activos nacionales, y las protegerán del mismo modo que protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país".

Cabe recordar que la máxima autoridad iraní se mantenía alejada del ojo público tras sufrir lesiones durante la primera ola de ataques ejecutada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. Dicha ofensiva cobró la vida de su padre y entonces líder de la nación, el ayatolá Alí Jamenei. Pese a este antecedente, reapareció para asegurar que el golfo Pérsico "ha dibujado parte de la identidad y la civilización" de su país.

"El paso entre el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán es vital y único para la economía global. Este capital estratégico ha generado la avaricia de muchos males durante los últimos siglos", reflexionó la autoridad. Posteriormente, sentenció que "dos meses después de la mayor campaña militar y agresión de los matones en la región y la vergonzosa derrota de Estados Unidos y su plan, surge un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".

A partir de los recientes enfrentamientos, Jamenei destacó que quedó en evidencia cómo "la presencia de estadounidenses y su atrincheramiento en tierras del golfo Pérsico es el principal factor de inseguridad en la región". Asimismo, apuntó que "la bases marioneta de Estados Unidos en la región no tienen la fuerza ni la capacidad para garantizar su propia seguridad, y mucho menos la de sus adictos y los que aman a Estados Unidos en la región".

"Las normas legales y la aplicación de la nueva gestión del estrecho de Ormuz traerá tranquilidad y progreso en beneficio de todas las naciones de la región", proyectó el ayatolá. Para cerrar su alocución, y en una clara alusión a Israel y Estados Unidos, argumentó que "sus beneficios económicos alegrarán los corazones de la nación, si Dios quiere, incluso si molesta a los infieles".

CUESTIONAMIENTOS DESDE LA ARMADA

Por otro lado, las restricciones impuestas por Washington en el estrecho de Ormuz generaron el rechazo del comandante de la Armada de Irán, Shahram Irani. A través de declaraciones emitidas por la cadena de televisión pública IRIB, el alto mando militar aseveró que "los estadounidenses son incluso peores que los piratas somalíes, ya que ellos actúan a causa de su pobreza".

"Los estadounidenses han pasado de la piratería a la toma de rehenes e incluso han secuestrado a sus empleados y familiares en los barcos", denunció el comandante. Frente a este escenario, lanzó una dura advertencia indicando que si las embarcaciones norteamericanas encargadas del bloqueo se aproximan al litoral iraní, "se tomarán acciones rápidas y decisivas".

"Pronto verán un arma que temen mucho. Espero que no les dé un infarto", anticipó Irani, aprovechando la instancia para elogiar el desempeño de Teherán frente a los ataques de Israel y Estados Unidos. "El enemigo pensó que podría obtener resultados en el mínimo tiempo posible, tres días o una semana, algo que se ha convertido ya en un chiste en las universidades militares", concluyó.

En cuanto al contexto geopolítico, el pasado 17 de abril el gobierno iraní había comunicado el levantamiento de las limitaciones al tránsito en el área, decisión tomada un día después de confirmarse una tregua temporal en Líbano. No obstante, las autoridades de Teherán volvieron a aplicar las restricciones luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrara la medida iraní pero advirtiera simultáneamente que las tropas norteamericanas sostendrían el bloqueo marítimo.

Más tarde, el propio Trump comunicó la prolongación del cese al fuego temporal logrado el 8 de abril, respondiendo a una solicitud de Pakistán, país que ejerce como mediador en las gestiones diplomáticas. Pese a ello, el mandatario estadounidense reiteró que el bloqueo se mantendrá vigente. Precisamente, esta restricción marítima, sumada a la reciente captura y asalto de naves iraníes en el sector, ha sido el argumento central de Teherán para ausentarse de las conversaciones en Islamabad, al catalogar estas maniobras como una infracción a la tregua que obstaculiza cualquier proceso de diálogo.

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