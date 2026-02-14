EE.UU. media en negociaciones entre Damasco y fuerzas kurdas tras caída de Al Assad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este sábado una reunión clave en Múnich con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asad al Shaibani, y con el comandante de las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazlum Abdi, con el objetivo de evaluar el progreso del diálogo de integración.

Estas conversaciones son consideradas clave para resolver la prolongada crisis entre el nuevo gobierno sirio y la administración autónoma kurda del noreste del país, conflicto que se intensificó tras la caída del régimen de Bashar al Assad y que derivó en enfrentamientos armados de alta intensidad.

Durante el encuentro, Rubio reiteró el respaldo de Estados Unidos a una Siria estable, pacífica y respetuosa de sus minorías étnicas y religiosas, además de valorar el compromiso del gobierno sirio de cooperar activamente con Washington y la coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico, cuyas células aún operan en el territorio.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó además la importancia de preservar un alto el fuego permanente y avanzar en un acuerdo de integración política y militar en el noreste sirio, destacando que la estabilidad del país depende del respeto pleno de los derechos de todos los ciudadanos sirios.

Por su parte, Mazlum Abdi agradeció públicamente el rol de Estados Unidos como mediador y valoró las gestiones diplomáticas que permitieron la participación de su delegación en la conferencia. El líder kurdo también sostuvo reuniones con autoridades saudíes y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reforzando el respaldo internacional al proceso.

