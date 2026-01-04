EE.UU. mantiene presión regional: Rubio descarta guerra y apunta a Cuba como un gran problema

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que EE.UU. “no está en guerra con Venezuela”, un día después de la operación militar que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras bombardeos sobre Caracas y sus alrededores.

En entrevista con el programa Meet the Press, de la cadena NBC, Rubio sostuvo que, pese a la operación militar, Washington no considera a Venezuela un enemigo en conflicto armado, aunque defendió la continuidad de acciones de seguridad en el Caribe y reafirmó que la prioridad es proteger los intereses y la seguridad nacional estadounidense.

Rubio confirmó que Estados Unidos seguirá atacando presuntas “narcolanchas” en el Caribe, pese a las críticas de organizaciones humanitarias que denuncian la ilegalidad de estas operaciones, las que han dejado más de un centenar de personas fallecidas. “Seguiremos atacando a las embarcaciones con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense también defendió el plan del presidente Donald Trump para liderar el proceso de transición en Venezuela, señalando que Washington busca orientar el futuro del país no solo por el bienestar del pueblo venezolano, sino porque una Venezuela estable beneficia a toda la región.

Finalmente, Rubio endureció su discurso contra Cuba, calificando al Gobierno cubano como “un gran problema” y evitando descartar eventuales medidas futuras. “No voy a comentar nuestros próximos pasos, pero no somos partidarios del Gobierno cubano y eso no es un misterio”, señaló, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones de EE.UU. en el escenario regional.

