EE.UU. limitará a 7.500 el número de refugiados que admite cada año y dará prioridad a los sudafricanos blancos

El gobierno del presidente Donald Trump limitará a 7.500 el número de refugiados que Estados Unidos admite cada año y dará prioridad a los sudafricanos blancos.

La medida, anunciada el jueves en un comunicado, se aplicará desde el próximo año fiscal y supone una drástica reducción del 94% respecto al límite anterior de 125.000 marcado por el expresidente Joe Biden.

El comunicado indica que la reducción del cupo está "justificada por motivos humanitarios o por razones de interés nacional" , sin detallar motivos específicos.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (Usrap) para, según su criterio, permitir a las autoridades estadounidenses priorizar la seguridad nacional y la seguridad pública.

El comunicado, publicado en el sitio web del Registro Federal, señala que las 7.500 admisiones se destinarán "principalmente" a sudafricanos afrikáners y a "otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen" .

El pasado mayo Trump criticó en el Despacho Oval de la Casa Blanca al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y afirmó que los granjeros blancos de ese país estaban siendo asesinados y perseguidos.

La tensa reunión tuvo lugar pocos días después de que Estados Unidos concediera asilo a 60 afrikáners.

Para justificar la suspensión del Usrap en su primer día de gobierno, el presidente argumentó que EE.UU. es incapaz de integrar a un gran número de migrantes, y en particular refugiados, en sus comunidades de una manera que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses y proteja su seguridad.

La política estadounidense de aceptar a sudafricanos blancos ha provocado acusaciones de trato injusto por parte de organizaciones de defensa de los refugiados.

Algunos sostienen que Estados Unidos hoy está prácticamente cerrado a otros grupos perseguidos o personas que enfrentan riesgos en sus países de origen, e incluso a antiguos aliados que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en Afganistán o Medio Oriente.