EE.UU. lanzó ataques contra Irán como represalia por el derribo de un helicóptero militar

Estados Unidos lanzó este martes ataques militares contra Irán después de que el presidente Donald Trump acusara al país de derribar un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz y prometiera responder.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron los ataques el martes a las 17:00 EST (22:00 BST) en respuesta al derribo del helicóptero, informó el Mando Central de EE.UU. (Centcom).

"La misión es una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada", declaró el Centcom en un comunicado.

Según el medio estadounidense Axios, que cita a una autoridad de EE.UU., el ejército ha atacado varios sistemas de defensa y radar iraníes. LEER TAMBIÉN: "Responderemos a este ataque": Trump acusa a Irán de derribar helicóptero Apache de EE.UU. cerca del estrecho de Ormuz

La televisión estatal de Irán informó que se han reportado explosiones y actividad de defensa aérea a lo largo de la costa del golfo Pérsico, incluyendo las localidades de Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Los dos tripulantes del helicóptero Apache estadounidense derribado fueron rescatados por un dron marítimo de EE.UU., indicó el Centcom.

Trump prometió "responder" a la acción iraní.