EE.UU. lanzó ataques contra Irán como represalia por el derribo de un helicóptero militar

El Ejército de Estados Unidos ha atacado varios sistemas de defensa y radar iraníes tras el derribo de un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz.
Estados Unidos lanzó este martes ataques militares contra Irán después de que el presidente Donald Trump acusara al país de derribar un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz y prometiera responder.
Las fuerzas estadounidenses iniciaron los ataques el martes a las 17:00 EST (22:00 BST) en respuesta al derribo del helicóptero, informó el Mando Central de EE.UU. (Centcom).
"La misión es una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada", declaró el Centcom en un comunicado.
Según el medio estadounidense Axios, que cita a una autoridad de EE.UU., el ejército ha atacado varios sistemas de defensa y radar iraníes.
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La televisión estatal de Irán informó que se han reportado explosiones y actividad de defensa aérea a lo largo de la costa del golfo Pérsico, incluyendo las localidades de Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.
Los dos tripulantes del helicóptero Apache estadounidense derribado fueron rescatados por un dron marítimo de EE.UU., indicó el Centcom.
Trump prometió "responder" a la acción iraní.
"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió el presidente en Truth Social.
Y agregó: "Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones".
Se trata de la primera pérdida estadounidense de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán.
(Imagen: Contacto vía Europa Press)
PURANOTICIA // BBC MUNDO