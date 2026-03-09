EE.UU. intensifica ofensiva en el Pacífico: bombardeo a presunta narcolancha deja seis muertos

El Comando Sur de Estados Unidos anunció la muerte de seis personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el océano Pacífico oriental por presuntas actividades de tráfico de drogas, en línea con docenas de ataques en los últimos meses, cuyo balance de víctimas fatales sobrepasa las 150.

En un comunicado, el Comando Sur (Souhtcom) ha explicado que la fuerza especial Lanza del Sur ha llevado a cabo "un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas" ordenado por el comandante del propio Southcom, Francis Donovan.

"Seis narcoterroristas hombres han muerto durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", subraya el breve anuncio, que alega que "información de inteligencia ha confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico".

El anuncio ha llegado apenas unas horas después de que el propio Donovan haya asegurado en rueda de prensa que el Comando Sur "no dudará en actuar" cuando considere que "sea necesario", citando como prueba de ello las operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta, la intervención militar en la que las Fuerzas Armadas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

"El hemisferio occidental es nuestro vecindario, y los narcoterroristas que buscan exportar drogas y muerte a nuestras costas y a las suyas serán desmantelados y derrotados", ha manifestado.

Este nuevo ataque es el número 44 desde el inicio de este tipo de bombardeos, que han dejado hasta 157 muertos a ambas orillas del continente, 34 de ellos en los ocho ataques perpetrados desde que comenzó el año 2026 y el Ejército capturó a Maduro y a Cilia Flores, actualmente enjuiciados y presos en Nueva York.

