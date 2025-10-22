EE.UU. extiende al Océano Pacífico su operación contra presuntas narcolanchas con un ataque que deja dos muertos

La inteligencia estadounidense tenía información sobre la embarcación y consideraba que estaba transportando drogas por una conocida ruta de narcotráfico en aguas internacionales, añadió Hegseth.

Un video del ataque parece mostrar una larga lancha rápida de color azul moviéndose por el agua antes de recibir el impacto de munición estadounidense.

"Los narcoterroristas que intentan establecerse en nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio ", escribió el secretario de Defensa en la red social X.

Agregó que "así como Al Qaeda libra una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente ".

"No habrá refugio ni perdón, solo justicia", sentenció.

En un memorando enviado recientemente a legisladores estadounidenses y filtrado a la prensa, la administración Trump aseguró estar involucrada en un "conflicto armado no internacional" con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Al menos 36 personas han muerto en los ataques estadounidenses contra presuntos barcos de narcotraficantes.

Entre ellos, destaca uno la semana pasada contra un semisumergible en el Caribe, en el que dos hombres sobrevivieron y fueron repatriados a Colombia y Ecuador.

El gobierno de Ecuador liberó posteriormente a su ciudadano, identificado como Andrés Fernando Tufiño, alegando que no había pruebas de que cometiera ilegalidades. El otro hombre, de origen colombiano, permanece hospitalizado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y funcionarios de su administración han justificado repetidamente los ataques como medidas necesarias para combatir a los carteles de la droga, de los que varios han sido designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.

TENSIÓN ENTRE EE.UU. Y COLOMBIA

El nuevo ataque se produce en un contexto marcado por la creciente tensión entre la administración Trump y el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia.

Trump acusó el pasado domingo a Petro de ser un "líder del narcotráfico" que "incentiva fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia".