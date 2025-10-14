EE.UU. exige a todos los miembros de la OTAN, incluida España, cumplir con el gasto militar del 5% del PIB

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha reiterado este martes que "todos los aliados", "incluida España", deben comprometerse con el objetivo de gasto militar del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya, ya que no hay "excepciones ni salvedades" al pacto.

"Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo", ha subrayado el embajador estadounidense ante la OTAN en declaraciones previas a la reunión de ministros de Defensa aliados de este miércoles en Bruselas, capital de Bélgica.

En este sentido, ha señalado que Washington espera que "todos" los aliados lleguen al compromiso del 5%, de los cuales 3,5% se corresponden con inversión directa en medios militares para cumplir los objetivos de capacidades que garanticen la seguridad de la región euroatlántica.

"Todos los aliados acordaron hacerlo. No hubo excepciones ni salidas al acuerdo. Los 32 aliados aceptaron el mismo acuerdo", ha recalcado Whitaker sobre el acuerdo alcanzado en La Haya.

El embajador norteamericano no ha entrado en todo caso en las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó la semana pasada con la opción de expulsar a España de la OTAN si no cumplía con el listón del 5%.

En todo caso, ha insistido en que sí todos los aliados se comprometen con la inversión militar se reforzará la seguridad colectiva de la OTAN al tiempo que se equilibrará la carga en el seno de la organización, uno de los caballos de batalla de Estados Unidos desde hace décadas. "La OTAN ha garantizado la paz en toda la Alianza durante 76 años, pero el mundo es demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada", ha resumido.

PURANOTICIA