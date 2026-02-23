EE.UU. endurece tono con Chile y advierte revisión de acuerdos por cable con China

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, emitió una declaración pública sobre la sanción que ese país dictaminó contra tres funcionarios del Gobierno chileno, por considerar que cometieron acciones que amenazan la "seguridad" del hemisferio. El diplomático tildó de "irrisoria" la "sorpresa" del ejecutivo ante la medida y no descartó una "revisión" de los programas con Chile.

Judd aseguró que no se oponen a los intercambios comerciales que traigan prosperidad y oportunidades al pueblo de Chile, "pero amenazas a la infraestructura crítica que arriesguen a que pierda soberanía, especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones, nos afectan a todos".

Esto en referencia al proyecto "Chile China Express", el cual consiste en un cable de fibra óptica que conecta Valparaíso con Hong Kong.

"Todos tenemos un interés propio en esta región, nuestra región compartida, y Estados Unidos siempre tomará las medidas necesarias para protegerla", agregó.

"Fui muy claro acerca de esta preocupación", aseguró Judd quien también abordó la "sorpresa" que expresó tanto la cancillería -en torno al anuncio de revocación de visas-, como el propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien es uno de los afectados por la medida.

"Durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio", dijo Judd.

Y afirmó que "durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera".

"Esto podría obligar a revisar intercambios de información" Asimismo, el embajador remarcó que esta situación "ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales".

Sobre lo mismo advirtió que "esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto".

El embajador Judd comentó también las expectativas que tiene Estados Unidos en relación al nuevo gobierno que estará encabezado por José Antonio Kast.

"Creo que en un nuevo gobierno que toma la seguridad de la información en forma seria y los datos personales de sus ciudadanos y de información de seguridad nacional de su país, será capaz de abordar estas preocupaciones a mantener nuestra estrecha relación de intercambio de información en el futuro", aseguró.

Asimismo, agregó que "en diciembre el pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos optaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exige el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región, nuestro vecindario compartido, sea segura y próspera para todos".

