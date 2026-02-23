Policía británica detiene al exembajador de Reino Unido en EE.UU. por Caso Epstein

La Policía Metropolitana de Londres detuvo este lunes al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson por "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue detenido en un domicilio en Camden el lunes 23 de febrero y ha sido llevado a una comisaría de la Policía de Londres para ser interrogado", indicó en un breve comunicado un portavoz de la Policía.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson -entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido- de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

El exlaborista, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

PURANOTICIA