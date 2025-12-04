EE.UU. eleva recompensa por el primer líder del Tren de Aragua que aparece en la lista de los 10 más buscados del FBI

Estados Unidos elevó este miércoles la millonaria recompensa que ofrece por uno de los máximos líderes del Tren de Aragua (TdA), la organización criminal originada en Venezuela a la que designó como "grupo terrorista" .

Giovanni Vicente Mosquera Serrano , de 37 años, es considerado un "líder de alto rango" que ha participado en delitos de narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas , según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La agencia lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados en junio pasado y este miércoles anunció que elevó la recompensa por su captura a US$5 millones (previamente era de US$3 millones).

La inclusión entre los más buscados llega en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump contra el TdA, que Washington cataloga como "una organización terrorista extranjera designada que se originó en Venezuela y ahora opera en toda América Latina y Estados Unidos ".

Trump ha responsabilizado a esta banda de "inundar" al país con drogas y criminalidad, por lo que ha ordenado una serie de ataques a embarcaciones en el Caribe que supuestamente traficaban drogas, incluidas del TdA, algo que ha generado el rechazo del gobierno de Venezuela y otros países de la región como Colombia.

Un líder de alto rango

El Departamento de Estado indicó que Mosquera Serrano, que también es conocido con los alias "Govanni San Vicente", "El Viejo" dirige las "operaciones globales de tráfico de drogas y financieras" del Tren de Aragua.

Según las autoridades estadounidenses, el venezolano se ha encargado de enviar a Estados Unidos "a miembros de la banda que se dedican al tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y delitos violentos".