EE.UU. e Irán miden fuerzas en Pakistán: Vance anticipa diálogo “positivo” bajo estrictas directrices de Trump

Este sábado, Pakistán será el escenario de las primeras mesas de diálogo destinadas a frenar las hostilidades entre Washington y Teherán, luego de una tregua temporal de dos semanas. De cara a este encuentro, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó durante la jornada de este viernes que existen "directices claras" por parte del mandatario Donald Trump para abordar el proceso, anticipando que aguarda por conversaciones "positivas".

Justo antes de embarcar en el avión Air Force Two con destino a territorio pakistaní, la autoridad norteamericana entregó sus proyecciones sobre la cumbre. "Esperamos con interés las negociaciones. Creo que serán positivas, aunque, por supuesto, ya lo veremos. Como ha dicho el presidente de Estados Unidos, si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a tenderles la mano", declaró textualmente.

Sin embargo, el alto funcionario advirtió sobre las consecuencias de una eventual falta de transparencia. En ese sentido, enfatizó que si la delegación de Teherán busca "engañar" a Washington, "se dará cuenta de que el equipo negociador no se mostrará tan receptivo".

Para reafirmar la postura de la Casa Blanca, el vicepresidente estadounidense reiteró: "Vamos a intentar que la negociación sea positiva. El presidente nos ha dado unas directrices bastante claras".

JD Vance es el encargado de encabezar la comitiva de Estados Unidos en Pakistán para estas tratativas, cuyo objetivo principal es clausurar el conflicto que estalló hace más de un mes. Dicha crisis se originó a raíz de la ofensiva de estadounidenses e israelíes contra Irán, un hecho que terminó por frustrar las negociaciones indirectas que Omán venía facilitando para alcanzar un acuerdo nuclear que pusiera fin a las diferencias entre Washington y Teherán.

Desde otra vereda, Donald Trump también exhibió una postura optimista frente al proceso. El jefe de Estado norteamericano aseguró que los líderes iraníes "hablan de forma muy diferente en las reuniones que ante la prensa" y que "son mucho más razonables". Asimismo, el mandatario concluyó indicando que los dirigentes de la nación islámica "están aceptando todo lo que tienen que aceptar".

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