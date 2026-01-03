EE.UU. detalla operación que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, entregó este sábado nuevos detalles sobre la operación denominada “Resolución Absoluta”, que permitió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La misión se desarrolló en la noche del viernes y duró dos horas y 20 minutos, según Caine.

Durante la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Uno de los helicópteros fue alcanzado, pero logró regresar a la base sin inconvenientes, asegurando la integridad de todos los efectivos estadounidenses involucrados.

Caine detalló que la operación contó con la participación de fuerzas de extracción en tierra, quienes finalmente capturaron y evacuaron a Maduro y a su esposa bajo custodia del Departamento de Justicia. El funcionario resaltó que se utilizó fuego de autodefensa frente a acciones de las fuerzas antiaéreas en tierra y que no hubo bajas estadounidenses durante el operativo.

El operativo involucró un amplio despliegue de inteligencia aérea y terrestre, con información en tiempo real que permitió que los efectivos se movieran en un entorno complejo con mínimo riesgo. En total, participaron 150 aparatos desplegados en todo el hemisferio americano, aprovechando décadas de experiencia en operaciones contra el terrorismo en diversas regiones del mundo.

Caine agregó que las fuerzas estadounidenses habían seguido a Maduro durante meses para conocer sus movimientos, hábitos y ubicación, asegurando que la operación se ejecutó de manera profesional y precisa. “Maduro y su esposa se entregaron y fueron llevados bajo custodia sin pérdidas de vidas de Estados Unidos”, concluyó el jefe militar.

