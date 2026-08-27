EE.UU. deporta a un militar venezolano acusado de torturas que trabajaba como actor de telenovelas en Miami

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Quero Silva ingresó en EE.UU. el 20 de junio de 2016, pero no cumplió con marcharse del país cuando correspondía.

Un par de años más tarde, la noticia sobre su presencia en Miami se propagó rápidamente, luego de que miembros de la diáspora venezolana lo reconocieran al verlo aparecer haciendo, entre otros, el rol de policía en la telenovela "Mi familia perfecta", de la cadena Telemundo.

En febrero de 2025, Quero Silva fue detenido por ICE por infracciones migratorias y a finales de ese año fue objeto de la demanda civil por torturas.