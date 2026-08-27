EE.UU. deporta a un militar venezolano acusado de torturas que trabajaba como actor de telenovelas en Miami

El excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, acusado de torturas, Rafael Quero Silva, fue deportado de EE.UU. el pasado 18 de agosto.
Rafael Quero Silva, un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela acusado de torturas, fue deportado de EE.UU. el pasado 18 de agosto, según informó en una nota de prensa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país (ICE).
"Los agentes de ICE continúan expulsando de Estados Unidos a violadores de derechos humanos hacia sus países de origen", dijo Matthew Elliston, director de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de Miami.
"Esta expulsión refleja el destacado trabajo de ICE Miami, HSI Miami, el FBI de Miami y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra" subrayó.
"Estamos comprometidos con la seguridad pública y la seguridad nacional, así como con garantizar que Estados Unidos no se convierta en un refugio seguro para personas que participaron en actos de persecución, tortura u otros graves abusos contra los derechos humanos".
Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la GNB en el estado Lara (en el centro occidente de Venezuela), posición desde la cual estuvo al frente de la represión de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que sacudieron Venezuela entre los años 2013 y 2014.
Una demanda civil introducida por cinco venezolanos en Florida a finales de 2025 acusa a Quero Silva de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos.
Aunque tras deportarlo de EE.UU., ICE hizo referencia a la expulsión de "violadores de derechos humanos", el proceso migratorio contra Quero Silva se inició debido a que excedió los términos de su visa estadounidense.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Quero Silva ingresó en EE.UU. el 20 de junio de 2016, pero no cumplió con marcharse del país cuando correspondía.
Un par de años más tarde, la noticia sobre su presencia en Miami se propagó rápidamente, luego de que miembros de la diáspora venezolana lo reconocieran al verlo aparecer haciendo, entre otros, el rol de policía en la telenovela "Mi familia perfecta", de la cadena Telemundo.
En febrero de 2025, Quero Silva fue detenido por ICE por infracciones migratorias y a finales de ese año fue objeto de la demanda civil por torturas.
En ella se le acusa de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos, incluyendo a los cinco demandantes.
(Imagen: Cortesía Diario El Impulso)
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