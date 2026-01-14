EE.UU. congela la tramitación de visas de inmigrantes para 75 países: Las naciones de América Latina que están en la lista

El gobierno de Estados Unidos congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el miércoles 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado "revise sus procedimientos" migratorios.

El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.

También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.

Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló que "el Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.