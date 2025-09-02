EE.UU. confirma un "ataque letal" contra un "barco con drogas" procedente de Venezuela en el sur del Caribe

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que llevó a cabo un "ataque letal" contra un “barco con drogas” procedente de Venezuela.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró a la prensa que "literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", mencionó.

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el "ataque letal" contra un barco.

"Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista", indicó.

Cabe señalar que el ataque se produce luego que que Estados Unidos desplegara varios barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, cerca a las costas de Venezuela, con el objetivo, según Trump, de combatir el tráfico de drogas que "contaminan" a ese país norteamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha declarado que su país enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que declararía a su nación "en armas" si "fuera agredida".

(Imagen referencial: US South Command)

