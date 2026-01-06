EE.UU. confirma la participación de unos 200 militares en la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que "cerca de 200" militares participaron en el ataque perpetrado el sábado contra Venezuela, en el que fue capturado el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y ha ironizado sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea suministrados por Rusia a Caracas.

"Cerca de 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas, donde parece que los sistemas de defensa aérea rusas no funcionaron muy bien, capturaron a una persona imputada y buscada por la Justicia estadounidense en apoyo a las agencias de seguridad, sin que muriera ni un estadounidense", ha dicho.

Así, el jefe del Pentágono ha recalcado durante un acto en un astillero en Newport, Virginia, que este ataque supuso "el restablecimiento de la disuasión" por parte de Estados Unidos, sin pronunciarse sobre si la cifra de militares que dio hace referencia a los desplegados sobre el terreno en la capital de Venezuela o también a las tropas de apoyo durante el ataque.

32 CUBANOS MUERTOS

El día lunes, el Gobierno de Cuba confirmó que 32 connacionales vinculados a las Fuerzas Armadas y al ministerio del Interior "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

"Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país", reza el publicado por la Presidencia de Cuba y firmado por su titular, Miguel Díaz-Canel.

En el texto, el mandatario ha afirmado que los combatientes cubanos en cuestión "cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas".

En este contexto, Díaz-Canel ha declarado "dos días de duelo nacional" y ha ordenado que la bandera cubana ondee a media asta. Paralelamente, en un breve mensaje en la red social X, el mandatario ha pedido "honor y gloria" para los militares fallecidos, "que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación".

PURANOTICIA