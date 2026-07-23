EE.UU. completa 12 noches consecutivas de ataques contra Irán en el estrecho de Ormuz

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre una nueva ofensiva militar contra Irán, correspondiente a la duodécima noche consecutiva de ataques ordenados por el presidente Donald Trump, con el objetivo de debilitar la capacidad iraní para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

"Hoy (miércoles), a las 17.30 horas (1.00 del jueves en Irán), las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, siguiendo las órdenes del comandante en jefe", ha anunciado en redes el Mando Central (Centcom) de Estados Unidos.

Cinco horas después, el Centcom dio por finalizada esta nueva operación militar y detalló que fueron alcanzados objetivos militares iraníes, entre ellos instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea.

"Este mes, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán", ha destacado.

Asimismo, el organismo militar aseguró que mantendrá las operaciones con el propósito de seguir reduciendo la capacidad de Irán para representar una amenaza en la región.

"Su misión continuará con el objetivo de reducir aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques mercantes que transitan por las aguas de la región".

El Centcom hizo referencia a los ataques atribuidos a las fuerzas de la República Islámica contra petroleros, buques cisterna y otras embarcaciones en la zona. No obstante, recordó que Teherán ha mantenido una postura ambigua respecto de estos incidentes, al referirse a ellos como "incendios" o "explosiones", sin asumir oficialmente su responsabilidad.

Previamente, el Mando Central también respondió a declaraciones de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, rechazando que este cuerpo militar tenga autoridad sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

"Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria", ha espetado el Mando Central, asegurando que, "desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 buques a transitar por el estrecho" y que los barcos siguen cruzando por este estratégico paso "con el apoyo militar de Estados Unidos".

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