EE.UU. cifra en cerca de 1.300 los presuntos miembros del Tren de Aragua detenidos en lo que va de año

Las autoridades de Estados Unidos informaron este jueves de que han detenido en lo que va de año a casi 1.300 presuntos miembros del Tren de Aragua, declarada organización terrorista por la Administración estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que se trata de 1.296 detenciones y afirmó que "no hay refugio alguno para estos terroristas".

"Asesinos, traficantes de sexo, traficantes de drogas, ladrones y otros criminales asociados con la pandilla venezolana terrorista han sido arrestados en números sin precedentes", destacaron. "No hay santuario para estos terroristas", reafirmó el DHS, en una alusión a la política migratoria de los demócratas.

En este sentido, afirmó que cada día, las fuerzas de seguridad trabajan para "lograr la salida del país de estos criminales ilegales y hacer que Estados Unidos sea segura de nuevo".

Según informaciones recogidas por el diario 'Washington Examiner', estos arrestos han tenido lugar entre el 20 de enero de 2025, cuando el presidente, Donald Trump, llegó a la Presidencia, y el 8 de octubre de este año. En ese período, cerca de 350 personas supuestamente vinculadas a la organización han sido acusadas de delitos federales.

En febrero de 2025, el Gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas extranjeras a varias bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la MS-13.

(Imagen referencial: AFP)

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